Para a maioria das pessoas, um bom salário é um pré-requisito importante antes de aceitar qualquer emprego. Afinal, é sempre importante pensar no futuro. Mas, algumas profissões pagam por mês um valor surpreendente que pode ser superior a R$ 10 mil e poucos sabem.

Atualmente, o salário mínimo no Brasil está em R$ 1.212, o que pode complicar um pouco a vida do trabalhador que possui diversas contas para pagar.

Além disso, com a inflação cada dia maior no país, fazer as compras para casa no supermercado e abastecer o veículo andam se tornando tarefas bastante caras e que exigem muito.

Por isso, para garantir uma vida melhor, os salários maiores estão sendo cada dia mais o foco do brasileiro ao procurar por um novo trabalho, ou até mesmo uma faculdade, já pensando longe.

Então, separamos algumas das profissões que pagam bem e poucos sabem.

6 profissões que pagam mais de R$ 10 mil por mês e poucos conhecem

1. Engenheiro do petróleo

Uma profissão ainda pouco conhecida e de extrema importância é a de engenheiro do petróleo.

O profissional precisa ser altamente capacitado e carrega a função de dominar os conhecimentos a respeito de todas as etapas do processo de extração dos combustíveis naturais, gás e petróleo.

Por ainda se tratar de um desafio e contar com poucos trabalhadores capacitados, os salários para a área podem facilmente superar os R$ 10 mil por mês.

2. Analista de sistemas

Com o avanço da tecnologia em todo o mundo, o profissional que atua como analista de sistemas vem sendo cada dia mais requisitado no mercado de trabalho.

Nesse ramo, o trabalhador vai atuar com a Tecnologia da Informação (TI) e para isso, é preciso ter bastante conhecimento de informática.

O melhor? Por estar se destacando tanto, os salários podem ultrapassar os R$ 17 mil e um bom profissional é disputado dentro e fora do Brasil.

3. Diretor de recursos humanos

O começo é com salários na base da maioria das outras profissões. No entanto, com o passar do tempo o valor pode subir consideravelmente para o diretor de recursos humanos.

Na maioria dos casos, os trabalhadores da área possuem graduação em psicologia, administração de empresas, ou administração.

Pela importância do diretor de recursos humanos dentro das empresas, o salário pode atingir R$ 19 mil.

4. Dentista

Se engana quem pensa que apenas os médicos recebem salários de dar inveja em muitas outras profissões.

O dentista, responsável pela saúde bucal das pessoas também é um profissional muito bem valorizado, mas poucos sabem disso.

Com formação superior em odontologia, os salários, principalmente para aqueles que atuam como cirurgiões, pode passar de R$ 13 mil.

5. Diretor de marketing

O marketing vem sendo considerado como sendo uma das profissões do futuro. Por isso, os salários acompanham o crescimento da área.

Em resumo, o profissional vai desenvolver diversas estratégias de marketing para os clientes, focando sempre nas especificidades de cada um.

Para se ter uma ideia, a média salarial do cargo no Brasil está em R$16.987, mas, pode ser ainda maior.

6. Diretor jurídico

Como o próprio nome já indica, o diretor jurídico é o responsável por cuidar de toda a parte jurídica da empresa em que atua.

Esta, inclusive é considerada como uma das carreiras que pagam melhor no ramo.

Para o diretor jurídico, existe a possibilidade de faturar um valor até mesmo maior que R$ 40 mil, principalmente se atuar para o mercado financeiro.

