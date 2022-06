A jornada de trabalho habitual de 08 horas por dia pode ser bastante cansativa e estressante para vários brasileiros. Porém, o que muitos ainda não sabem é que existem algumas profissões com cargas diárias menores, e que ainda pagam bem.

Afinal, além do tempo trabalhado, um bom salário é fundamental para o trabalhador, ainda mais com os altos custos de vida no país.

A legislação trabalhista vigente no Brasil aponta que a jornada não pode ultrapassar as 08 horas por dia, que equivalem a 44 semanais.

No entanto, com todo esse tempo de dedicação ao trabalho, acaba se tornando difícil para o brasileiro realizar outras atividades no dia a dia.

Mas, algumas profissões permitem cargas horárias menores para os profissionais devido à natureza da atividade exercida. Esse caso em específico é tratado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como jornada de trabalho de regime parcial, ou seja, quando não ultrapassa 30 horas semanais.

Pensando nisso, separamos algumas das diversas áreas com uma jornada de trabalho mais baixa e bons salários.

6 profissões que pagam bem e trabalham menos de 08 horas por dia

1. Advogado

Os advogados que atuam dentro de empresas privadas costumam trabalhar 04 horas diárias, ou às vezes até menos.

Os horários são estipulados pelos contratantes, mas no geral, não costuma passar de 20 horas semanais para o profissional da área do direito.

Além disso, os salários médios para os advogados estão na casa dos R$ 4.537,62 mensais.

2. Bancário

Com jornada de trabalho de 06 horas diárias, ou 30 semanais de segunda à sexta, bancário é outra profissão que permite horários mais acessíveis e bons salários.

Em média, o trabalhador da área que está iniciando no cargo costuma receber a partir de R$ 2.286,00, podendo chegar até R$ 3.842,00.

Normalmente, os bancários possuem formação acadêmica em administração ou áreas afins.

3. Radiologista

O radiologista é uma especialidade médica responsável pelo diagnóstico das mais diversas doenças por meio da interpretação de imagens de exames radiológicos.

Os profissionais da área possuem jornada de trabalho de 04 horas por dia, ou em alguns casos, um único plantão durante a semana de 24 horas.

A média salarial costuma ser de R$ 4,9 mil, porém, dependendo da área e da carga horária, os salários podem chegar a R$12 mil.

4. Aeronauta

Primeiro é importante definir que na classe aeronauta estão os pilotos, comissários de bordo, mecânicos de voo e todos os demais trabalhadores tripulantes.

Por se tratar de uma atividade peculiar, ou seja, que está sempre nos ares, o profissional possui uma jornada de trabalho que pode chegar a 20 horas semanais.

No entanto, as horas de voo, quantidade de pousos e números de tripulantes também podem ter influência na carga horária do aeronauta.

Além disso, no Brasil a média salarial para o trabalhador da área é de R$ 7.596.

5. Assistente social

Os assistentes sociais possuem o direito de trabalharem em no máximo 30 horas semanais, ou seja, atua apenas 06 horas por dia.

Dependendo do tamanho da empresa contratante e o tempo de experiência, os salários para os trabalhadores podem ser de até R$ 6.919,31.

O profissional pode atuar nas mais diversas áreas, como em escolas, hospitais, Organizações Não Governamentais, tribunais de justiça e penitenciárias.

6. Médico

É previsto em lei que os médicos devem trabalhar por cerca de 04 horas por dia e 24 horas semanais.

Porém, existem exceções, como o caso dos médicos plantonistas que possuem a carga horária diária de 08 horas diárias e 44 horas semanais.

O profissional da área é o mais bem pago, recebendo um salário de cerca de R$ 6.940 no início da carreira e com a média salarial nacional de R$ 10.527,00, podendo ser até maior dependendo da especialização.

