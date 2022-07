O melhor restaurante do Centro-Oeste está em Goiânia, aponta revista

Em uma lista, divulgada pela revista Prazeres à Mesa no último dia 29 de junho, Goiânia marcou presença com restaurante 1929 Trattoria Moderna, eleito o melhor do Centro-Oeste em 2022.

A eleição é a maior da culinária no Brasil. Para chegar ao resultado, participaram pessoas de todas as regiões do país, que puderam votar de forma online e eleger os favoritos entre aqueles que foram escolhidos por um júri especializado.

Localizado no Setor Marista, o restaurante possui uma identidade ítalo-brasileira que promete unir modernidade e tradição.

Além disso, o chef Ian Baiocchi, que comanda a cozinha do Trattoria Moderna, também foi eleito um dos melhores profissionais da área no país. Formado em gastronomia em São Paulo, Ian está à frente de dois restaurantes na capital goiana.

Segundo a publicação, a disputa de votos foi acirrada no Centro-Oeste entre dois restaurantes de Goiânia e três de Brasília, no Distrito Federal.

A sorveteria Alata Sorvetes, que também é comandada pelo Chef Ian, entrou na disputa que elegeu a melhor casa de sorvetes do país, mas acabou não ganhando o título. A melhor da categoria foi a Bacio Di Latte, que está presente em diversas cidades.