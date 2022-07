“Vou colocar Caiado como ministro da Segurança”, diz o pré-candidato à Presidência Pablo Marçal, em Goiânia

Empresário e influenciador digital, o pré-candidato à Presidência pelo Pros, Pablo Marçal, esteve em Goiânia na noite desta terça-feira (05).

Em um hotel do Centro, cercado de seguidores virtuais, amigos e familiares – todos convertidos em apoiadores no projeto rumo ao Planalto -, respondeu a perguntas de jornalistas.

Antes, em discurso interrompido às vezes por aplausos, “glória a Deus” e “aleluia”, afirmou que “vai aposentar Lula e Bolsonaro”.

Sobre apoio à eleição ao Governo de Goiás, disse que a decisão vai partir do presidente estadual da sigla , Dhone Rodrigues. “Só não vamos apoiar aquele [Vitor Hugo] que apoia o que vai perder [Jair Bolsonaro]”.

Marçal elogiou a política de segurança pública no Estado e, numa projeção em que ele se tornaria presidente da República e Caiado perdesse a reeleição, anunciou: “Vou colocar Caiado como ministro da Segurança”.

Com relação a um eventual 2° turno na corrida presidencial, disparou: “Apoio Lula se ele devolver 1 trilhão de dólares que ele roubou. Como não vão devolver, não apoio”.

SOB ESCOLTA

Delegado há 13 anos, Eduardo Rodovalho é o nome de Pablo Marçal ao Senado em Goiás. Um dos principais policiais na atuação contra homicidas no estado, o filiado ao Pros acompanha Marçal em viagens pelo Brasil, assumindo protagonismo no pleito.

SEM VAGAS

A seção Rápidas do Portal 6 foi procurada por mães que não conseguem contato com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia para obter informações sobre vagas de CMEIs.

FIRME NA ROCHA

O presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, desmentiu informações sobre ele ter se sentado com outros atores políticos para substituir o presidente da Alego, Lissauer Vieira, como nome ao Senado pela sigla. “Estamos bem definidos. Queremos Lissauer ao Senado e, se possível, compor [com o governador Ronaldo Caiado]”.

NOTA DEZ

Para o escritor Ubirajara Galli, que lançou, na noite desta terça-feira (05), a importantíssima revisão do livro A História do Batismo Cultural de Goiânia. Vale a leitura!

NOTA ZERO

Para o juiz substituto em segundo grau Aureliano Albuquerque Amorim que determinou o despejo de famílias em vulnerabilidade social, ainda em período de pandemia de Covid-19. Essas famílias ocupam área de expansão urbana em Aparecida de Goiânia.

