Existem alguns segredos que as pessoas do signo de Peixes preferem esconder a todo custo para não assustar as pessoas que acreditam no personagem ‘amorzinho‘ criado por eles.

Mas o que poucos sabem é que, apesar de serem realmente muito emotivos e empáticos, eles podem agir – guiados ainda pelo coração – de forma hostil com quem pisar no calo deles.

Diante disso, separamos algumas curiosidades deste signo abaixo, para explicar melhor como age um pisciano por trás da imagem de fofinho. Confira!

6 segredos que as pessoas do signo de Peixes guardam a 7 chaves:

1. Podem ser destrutivos

Apesar de fugir de brigas a todo custo, tirar um pisciano do sério é um verdadeiro ‘tiro no pé’. Como eles são guiados pela emoção, quando ficam bravos, pode realmente sair ‘fora do corpo’.

E o termo ‘destrutivo’ não é exagero. Em um momento de fúria, não está fora de hipótese assistir um nativo quebrando objetos e extrapolando todos os limites do bom senso.

2 Não parece, mas são aventureiros

As pessoas nascidas na última casa do zodíaco podem não parecer, mas guardam um instinto aventureiro no fundo do baú.

Aquela pose de tímido e reservado pode até te enganar, mas eles são aquelas famosas pessoas ‘topam tudo’.

Viagens espontâneas, pular de lugares altos ou experimentar coisas exóticas são ações bem típicas de um pisciano nato.

3. Possuem mente aberta

Pessoas com o sol entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março adoram ver o lado positivo de tudo, em todos os aspectos. Com isso, são mais propensas a serem mentes abertas.

Ou seja, nada parece errado demais para eles ou inaceitável. Tudo pode ser visto por uma perspectiva melhor.

4. Podem ser extremamente rancorosos

Como dito, os piscianos são realmente muito emotivos e, quando magoados, é difícil arrancar aquele sentimento enorme que eles criam.

Amam muito, mas também podem odiar muito. Por tanto, é bom não brincar com as emoções deles.

5. Fogem de brigas

Sim! Os piscianos podem ser muito intensos, mas detestam brigas violentas. Talvez um bate-boca ainda pegue ele, mas algo mais agressivo, estão fora totalmente!

Não é do feitio deles, afinal, são muito explosivos e podem acabar complicando as coisas. O melhor é sempre deixar a poeria abaixar primeiro.

6. São populares

Quem poderia imaginar que o signo mais recatado e fofinho do zodíaco seria popular? Pois é! O jeito descontraído e divertido os torna muito queridos.

Um pisciano faz questão de oferecer a melhor amizade para todos os conhecidos. E, por transmitir muita confiança, acaba conquistando muita gente.

