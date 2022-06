O signo de Peixes é tradicionalmente conhecido por ser o ‘amorzinho’ do zodíaco e realmente não está errada essa colocação.

Por ser regido pelo elemento água, os piscianos trazem consigo um traço mais emotivo, sensitivo, e observador.

Eles só se revelarão inteiramente em uma relação quando sentirem confiança verdadeira na outra pessoa.

Conheça algumas das principais qualidades deste signo tão querido e que, se você estiver se envolvendo com um, vai te deixar mais confiante em relação a ele.

5 motivos para namorar uma pessoa do signo de Peixes:

1. São fiéis

Os piscianos são verdadeiramente fiéis e entregues de cabeça nas relações. Se esforçam para que dure o máximo possível.

Inclusive, isso pode se tornar um ponto negativo. Podem se tornar um pouco manipuladores para manter os vínculos da forma mais concreta.

No entanto, são apaixonáveis e dificilmente poderão te machucar por falta de responsabilidade afetiva.

2. São românticos

Eles realmente adoram reforçar o quanto gostam da pessoa que já ganhou sua confiança. Com isso, optam pelos gestos românticos, surpresas e demonstrações.

Os piscianos demoram a se entregar, mas quando sentem conexão com alguém, será por longos tempos ou, até mesmo, a vida toda.

3. São empáticos

Por causa do coração mole, as pessoas com o Sol em peixes são extremamente empáticas. Elas sabem ouvir bastante, observar todo o cenário e oferecer solidariedade nas situações.

Em resumo, não são pessoas difíceis de lidar, apesar de possuírem um jeito místico e um mundo particular na cabeça deles.

4. São calmos

Por serem regidos por água, eles costumam ser mais pacíficos, mais analistas nas situações e compreensivos.

Mas cuidado! Tirar um pisciano de órbita é um próprio tiro no pé. Eles podem ser assustadoramente diferentes nos momentos de muito estresse.

No mais, são amigáveis e tranquilos, tentando enxergar sempre o melhor lado das situações.

5. São sonhadores

Como dito, eles vivem em um mundo paralelo dentro da própria imaginação. Estão observando silenciosamente tudo ao redor, mas ainda sim, conseguem sonhar uma infinidade dentro dos próprios pensamentos.

Inclusive, eles costumam se decepcionar com frequência por idealizar demais pessoas e relacionamentos. É preciso jogar abertamente com os piscianos e explicar as intenções para não os machucar.

