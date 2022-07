Vídeo mostra homem filmando embaixo da saia de cliente em supermercado de Anápolis

Uma jovem de 21 precisou acionar a Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (06), após perceber que um homem estava abaixado tentando tirar fotos das partes íntimas dela. O caso aconteceu no Supermercado Senna, localizado no bairro Boa Vista, região Norte de Anápolis.

A moça estava de vestido e fazia compras acompanhada da filha de apenas 02 anos. Após pegar os itens desejados, foi para a fila do caixa e, neste momento, ocorreu a situação.

O Portal 6 apurou que o homem estava atrás da jovem, se abaixou com o celular nas mãos e começou a fotografa-la por baixo da roupa que ela usava.

Quando ele percebeu que foi pego no ‘flagra’, ficou nervoso e se afastou, tentando disfarçar. Imediatamente, a vítima acionou a PM por importunação sexual.

Os militares tiveram acesso as imagens das câmeras de segurança do local, que mostra toda a situação narrada pela vítima. A partir disso, a polícia tomará as medidas cabíveis.