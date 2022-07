Polícia identifica homem que estuprou e matou crianças de 07 e 05 anos no interior de Goiás

Equipes da Polícia Civil (PC) de Goiás continuam em busca do principal suspeito de ter matado e estuprado na tarde de quarta-feira (06) duas crianças, sendo um menino de 07 anos e uma menina, de 05 anos, no município de Bonópolis – situado na região Norte do estado.

O local da busca é considerado de difícil acesso e sem sinal de celular e fica localizado na região do município onde a família morava.

Conforme a PC, o suspeito já foi identificado e, provavelmente, é um conhecido distante da mãe das crianças, sem parentesco.

A barbaridade do crime chocou a pequena cidade, que conta com um pouco mais de 3 mil habitantes.

Tudo ocorreu enquanto a mãe estava trabalhando. Ao chegar em casa, na tarde da quarta-feira, encontrou um cenário de horror. O corpo do filho mais velho, de 07 anos, estava num cômodo próximo à residência.

Já o corpo da menina foi achado somente algumas horas depois, numa área de mata, a cerca de 300 metros da residência onde eles moravam.

Ambas tiveram o pescoço cortado e também foram vítimas de violência sexual.

