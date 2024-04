Tiroteio e prostituição: bar é fechado após operação da PF em Jataí

Foi identificado que o estabelecimento utilizava um CNPJ manipulado para esconder atividades que aconteciam no local

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

PF deflagrou operação nesta sexta-feira (26). (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Um bar de Jataí, na região Sudoeste de Goiás, teve as atividades suspensas nesta sexta-feira (26), após uma investigação da Polícia Federal (PF) identificar que no local eram cometidos crime de exploração sexual e associação criminosa.

O estopim para a ‘descoberta’ do esquema foi quando um tiroteio aconteceu no estabelecimento, que fica nas proximidades da sede do órgão.

Dessa forma, ao se dirigirem ao local, os policiais perceberam que se tratava de uma casa de prostituição, onde havia um esquema de favorecimento e lucro indevidos com as atividades sexuais.

Assim, foi iniciada uma operação que investigou a instalação registrada como um bar e casa de drinks.

Inicialmente já foi constatado que o estabelecimento utilizava um CNPJ manipulado para ocultar as atividades ilegais.

Também foi apontado que a proprietária do local atraía mulheres de várias regiões e as envolviam em redes de prostituição, onde eram fornecidos alojamento e alimentação em troca de uma participação nos lucros obtidos com as prostituições.

Logo, a PF determinou a suspensão das atividades do estabelecimento, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e aplicadas medidas cautelares.

Tanto os antigos proprietários, quanto a atual, seguem sendo investigados.