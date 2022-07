Preços de passagens aéreas a partir de Goiânia estão mais baratos que de Brasília

Já é comum para muitos goianos ir até Brasília (DF) em busca de passagens de avião mais baratas. Com voos diretos para todas as regiões do país, a capital federal costumava oferecer valores inferiores a 50% do ofertado no estado.

Apesar disso, levantamento feito pelo Portal 6 mostra que o cenário não é mais o mesmo. A pesquisa levou em consideração viagem só de ida no próximo feriado, em 07 de setembro, e tem como base dados coletados na plataforma Decolar na tarde desta quarta-feira (06).

No nordeste, destino mais procurado pelos turistas que buscam o litoral, apenas Maceió possui tarifas mais econômicas saindo de Brasília. Porém, a diferença pode não valer o deslocamento: de Goiânia, a passagem fica por R$ 650 e no DF, por R$ 619. A diferença é de apenas R$ 31.

A capital nordestina mais vantajosa para quem optar por sair do Aeroporto Santa Genoveva é Fortaleza (CE). O voo com origem em território goiano sai por R$ 471, enquanto do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek o valor é R$ 724 – um acréscimo de R$ 253.

Já para quem deseja passar o feriado em Salvador, a passagem do estado está em R$ 609 e, de Brasília, em R$ 719. A diferença de R$ 100 entre as cidades é semelhante para os que buscam viagem para São Luiz (MA), que fica R$ 570 de Goiânia e R$ 670 em Brasília.

De todas as cidades pesquisadas, a que mais compensa o trajeto até BSB, sigla pela qual a capital federal é conhecida no meio aéreo, é São Paulo. A economia é de quase 50% do valor, já a viagem fica por R$ 213 em vez dos R$ 400 em Goiás. No Rio de Janeiro, porém, o voo de origem goianiense é mais em conta: R$ 589 contra R$ 659.

No sul do país, Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) têm vantagens relevantes na saída por BSB. Enquanto no primeiro a diferença entre as duas passagens é de R$ 242, no segundo é de R$ 128. Porto Alegre é a única cidade sulista em que Goiânia tem preço mais atrativo: R$ 429 sobre R$ 418 da capital federal.

Confira a lista completa:

Salvador (BA) – R$ 609 (GYN) e R$ 719 (BSB)

Maceió (AL) – R$ 650 (GYN) e R$ 619 (BSB)

São Luís (MA) – R$ 570 (GYN) e R$ 670 (BSB)

Recife (PE) – R$ 714 (GYN) e R$ 905 (BSB)

Fortaleza (CE) – R$ 471 (GYN) e R$ 724 (BSB)

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 589 (GYN) e R$ 659 (BSB)

São Paulo (SP)– R$ 400 (GYN) e R$ 213 (BSB)

Curitiba (PR) – R$ 335 (GYN) e R$ 577 (BSB)

Florianópolis (SC) – R$ 282 (GYN) e R$ 410 (BSB)

Porto Alegre (RS) – R$ 429 (GYN) e R$ 418 (BSB)

Belém (PA) – R$ 359 (GYN) e R$ 594 (BSB)

Manaus (AM) – R$ 798 (GYN) e R$ 641 (BSB)