Identificado suspeito de ter matado e estuprado irmãos de 07 e 05 anos no interior de Goiás

Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, é o principal suspeito de ter matado e estuprado Ayla Luciene Jesus Nunes, de 05 anos e o irmão dela, Luiz Otávio Nunes Reis, 07 anos, no município de Bonópolis, localizado no Norte do Estado.

Ao divulgar a imagem do suspeito, a PC ressalta que ela é antiga, de 2010, de um documento de identidade de Reginaldo.

O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (06) e descoberto quando a mãe das crianças chegou em casa do trabalho.

Nesse momento, ela encontrou o corpo do filho. Já o da garotinha, foi encontrado a cerca de 200 metros da casa. Ambos com golpes de faca no pescoço e a menina apresentava sinais de abuso sexual.

Equipes da polícia desde então fazem buscas na zona rural do município, local onde mora o principal suspeito.

Para passar informações de forma anônima, a polícia divulgou o número (62) 98598-7885, além do 197.