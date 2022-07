“O único deputado federal de Anápolis é do PT”, diz Rubens Otoni, que está confiante na reeleição

Em um domingo, dia 02 de outubro deste ano, os goianos elegerão, para os Legislativos, 41 deputados estaduais, 17 deputados estaduais e um senador.

Em Anápolis, o único representante na Câmara Federal, Rubens Otoni (PT), em conversa com a seção Rápidas do Portal 6, disse estar otimista com a disputa daqui a menos de três meses.

“Falam que o eleitor anapolino é conservador, mas elegeu, além de mim, o Gomide [deputado estadual], que somos do PT”, lembra, ao mesmo tempo em que afirma que este momento de pré-campanha é prestar conta ao eleitorado, que deve continuar votando nele.

“O único deputado federal de Anápolis é do PT”, resume o parlamentar, destacando que contribui com emendas nas áreas de infraestrutura, saúde, moradia e terceiro setor no município.

Sobre a eleição presidencial, Rubens Otoni acredita na vitória de Lula, ao qual tem ajudado a construir palanque em Goiás.

“Tenho visto que o apoio a Lula é além de partido político”, analisa. “A máscara de Bolsonaro caiu, por isso o povo brasileiro não quer a sua reeleição”.

DEU ZEBRA

Depois de exposto pela imprensa nacional que a Prefeitura de Goiânia tinha deixado perder alimentos, milhares de cestas básicas foram entregues às pressas a pessoas em vulnerabilidade social.

O que fica estranho é a falta de cronograma, que contava com a proximidade das eleições, conforme servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) ouvidos pela seção Rápidas do Portal 6.

UNIÃO

Na busca pela melhoria das Santas Casas, uma reunião entre representantes das unidades decidiu pela criação da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em Goiás.

Com isso, o Brasil passa a ter a 19ª federação brasileira integrando a Confederação Brasileira das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais e Entidades Filantrópicas, que conta com uma rede de quase dois mil hospitais e responde por 70% do serviço hospitalar do SUS.

DE OLHO NA ALEGO

O advogado Valério Luiz Filho, que vem, há dez anos, numa batalha jurídica em busca de Justiça pelo assassinato do pai, Valério Luiz, é pré-candidato a deputado a deputado estadual pelo PT. “Assumindo a responsabilidade pela minha parte, novamente enfrentarei o duro processo de um pleito eleitoral. Desta vez sem meu avô Manoel, mas na companhia de todos os que lutam por democracia, justiça e verdade”, escreveu ele, nas redes sociais.

JÁ QUE…

Pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota) vai, com a família e alguns assessores, para Aruanã, aproveitar a temporada do Rio Araguaia. O ex-prefeito de Aparecida, no entanto, não vai em busca de sossego. Mendanha se encontrará com lideranças e, claro, falará com goianos de várias cidades do Estado que devem passar o fim de semana por lá.

NOTA DEZ

À bancada pluripartidária criada por pré-candidatos LGBTQIAPN+. Em Goiás, se juntam, sob o compromisso de defender pautas do grupo, os seguintes nomes: Ariel Luz (PT), Fabrício Rosa (PT), Isabel Cristine (PT), Daniel Mendes (PT), Matheus Ribeiro (PSDB), Bárbara Bombom (PSOL), Marco Aurélio (PSOL) e Arthur Ramos (PCB).

NOTA ZERO

Para quem matou dois macacos em Senador Canedo com distância de 3 km entre os animais vítimas de violência. A Administração Municipal suspeita que o medo da doença, sob a alcunha de Varíola dos Macacos, tenha provado o crime.

