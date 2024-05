Lula grava vídeo de Dia das Mães e diz que gaúchas ‘não estão sozinhas’

Presidente afirmou que é dia de lembrar "daquelas que, mesmo à distância, estão sempre ao nosso lado" e que "nos deram à vida, e que nos dariam quantas vidas tivessem"

Folhapress - 12 de maio de 2024

Nas redes sociais, presidente compartilhou vídeo especial em homenagem ao Dia das Mães. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) publicou neste domingo (12) nas redes sociais uma mensagem de Dia das Mães e se solidarizou com as mães do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com as enchentes.

Lula disse que é dia de lembrar “daquelas que, mesmo à distância, estão sempre ao nosso lado” e que “nos deram à vida, e que nos dariam quantas vidas tivessem”. Ele também deixou uma mensagem de solidariedade para as mães gaúchas.

“Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras, mas quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído: cidades, casas, pontes e rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos, e filhos perderam suas mães”, falou o presidente.

Ele afirmou que a união do povo brasileiro será a melhor maneira de honrar a memória de quem se foi nas enchentes. “A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos, com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor: o espírito de união, a solidariedade e amor ao próximo.”

ALERTA DE CHEIAS EM QUASE TODO O ESTADO

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é “muito alta” a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.

Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente “quedas de barreira” à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.