Jovem descobre que tem grave doença ao assistir episódio de Grey’s Anatomy

Uma jovem, de 22 anos, conseguiu descobrir o diagnóstico de uma doença grave e raríssima que sofria há anos, enquanto assistia a série televisiva de medicina, “Grey’s Anatomy”.

A israelense Emilie Levy lidava com severas dores nos pulsos e tornozelos, além de luxações nos ombros, quadril e mandíbula há mais de uma década. No entanto, nenhum médico conseguia identificar o porquê disso.

Ao The New York Times, a moça explicou que estava na 13° temporada da série quando visualizou uma personagem com um quadro semelhante ao dela.

Depois disso, nada mais podia tirar da cabeça de Emilie que o problema dela seria a síndrome de Ehlers-Danlos – um grupo de doenças hereditárias caracterizadas por articulações frouxas, que causam hematomas com facilidade.

Ela buscou novas opiniões médicas e um dos profissionais pôde confirmar o que tanto temia. De fato, a israelense tinha a doença retratada em Grey’s Anatomy e deveria realizar um longo tratamento para se curar.

A moça também explicou como a patologia foi complicada, quando ainda era criança. Segundo Emilie, depois que ela se sofreu um acidente de carro iniciou os ferimentos nas costelas e no peito.

“Foi como um dominó, desde o momento em que a primeira costela foi deslocada, a deterioração foi tão rápida, que a cada dia piorava”, disse.

“Cheguei a um ponto em que disse aos meus pais que não conseguia me imaginar vivendo assim, com um nível incrível de dor, nem por mais dois meses”, relembrou.

Depois da descoberta, a jovem conseguiu realizar um tratamento na Flórida (EUA) e, posteriormente, ainda pôde se formar em medicina e abrir a própria clínica focada em proloterapia – para atender pacientes com lesões e dores.

Veja