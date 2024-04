O segredo para fazer o detergente da sua cozinha durar por muito mais tempo

Há um jeito simples que pode prolongar a vida útil do "sabão líquido" da sua cozinha

Ruan Monyel - 20 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@casinha48_carla)

O detergente é um item essencial em qualquer cozinha, utilizado diariamente para limpar louças e utensílios engordurados.

No entanto, o uso frequente do produto faz com que ele acabe muito rápido e isso leva a gastos desnecessários que podem pesar no bolso.

Porém, há um segredo simples que pode prolongar a vida útil do “sabão líquido” da sua cozinha, permitindo economizar dinheiro e evitar desperdício.

Lavar louças é uma tarefa diária em todos os lares do Brasil e do mundo, e o detergente é um item que facilita na higienização dos utensílios de cozinha.

Embora as cores indiquem funções diferentes, no geral, eles são utilizados na cozinha, porém, eles acabam muito rápido já que são gastos diariamente.

Mas é possível fazer o detergente render mais, com um truque simples divulgado através de um perfil de dicas no Instagram (@casinha48_carla).

Na hora de lavar as vasilhas, ao invés de despejar uma quantidade do produto direto na esponja, como a maioria das pessoas faz, utilize esse truque:

Coloque um recipiente com 1 litro de água ao lado da pia, misture 4 colheres de detergente e uma de vinagre, e pronto!

Mergulhe a esponja na solução e lave as louças normalmente, assim, além de economizar o detergente, o vinagre ainda ajuda a desengordurar e limpar os utensílios.

Caso more sozinho e use poucas vasilhas no decorrer do dia, faça a mistura e deixa guardada para quando for lavar. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla / Rotina real de uma Mãe e dona de 🏠 (@casinha48_carla)

