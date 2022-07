Veja as imagens do incêndio de grandes proporções que deixou prejuízo milionário em Goiânia

Passa de R$ 1 milhão o prejuízo para os proprietários de um galpão de reciclagem que foi tomado pelo fogo na última sexta-feira (08), no Setor Três Marias, em Goiânia.

O incêndio começou em uma área baldia e avançou para o local, queimando tudo que havia lá dentro e afetando toda a estrutura. 05 viaturas do Corpo de Bombeiros e 12 militares foram mobilizados.

Além de maquinários, como prensa, moinho, socadeira, empilhadeira, motor elétrico e esteiras, haviam várias bags de material reciclado no galpão.

Conforme os donos do local, cada bag tem valor aproximado de R$ 2 mil com aproximadamente 600kg de plástico reciclado moído. As paredes do galpão foram derrubadas e a estrutura metálica ficou deformada.

O Corpo de Bombeiros explica que o combate às chamas foi realizado com duas com frentes de atuação, sendo uma na parte lateral direita/fachada frontal da edificação e outra linha de atuação aos fundos do galpão.

A preocupação era impedir que o fogo atingisse outra edificação próxima. Após a contenção, foi iniciado os trabalhos de rescaldo, que duraram por horas. Ninguém ficou ferido.

Veja as imagens