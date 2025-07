Suiço morre após trágico acidente na GO-020, em Caldas Novas

Motorista do carro envolvido na colisão parou o automóvel para prestar socorro e aguardou a chegada das autoridades

Davi Galvão - 05 de julho de 2025

Acidente aconteceu na GO-020, em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 75 anos, faleceu após um trágico acidente automobilístico na Avenida Santo Amaro, em Caldas Novas, na manhã deste sábado (05).

A vítima, identificada como Werner Brenneke, de naturalidade suíça, estava pilotando uma motoneta Suzuki AN125 quando foi atingido por um Volkswagen Gol.

O motorista do carro, de 29 anos, parou o veículo logo após o acidente para prestar socorro e aguardou a chegada das autoridades. Ele informou que vinha pela avenida quando o motociclista atravessou a via, não havendo tempo hábil para evitar a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e efetuou os primeiros socorros, mas após quase uma hora de manobras de reanimação, o óbito foi confirmado ainda no local.

Imagens registradas no local mostram a força do impacto, que deformou o para-choque do Gol.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC) para determinar a dinâmica do acidente.

