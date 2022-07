Anápolis terá mais uma edição da feira que ajuda mulheres empreendedoras

Estão abertas as inscrições para as interessadas em expor o trabalho no Empreenda Mulher. A quarta edição do evento será no dia 15 de julho, das 15h às 22h, no Feirão do Jundiaí

A ação possibilita que as empreendedoras mostrem para o público as atividades que desempenham. Além disso, também permite que elas criem um networking.

Podem participar da programação, mulheres que trabalham com diversos tipos de produtos, como, roupas, acessórios, itens artesanais, dentre outros.

As interessadas devem se inscrever através do WhatsApp, pelo número (62) 9 9129-8070.

O projeto é uma iniciativa da vereadora Seliane da SOS (MDB) em parceria com o Instituto NEOQAV e o Voluntários do Coração, que tem o trabalho voltado para ações sociais.