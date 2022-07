Governo de Goiás abre seleção e vai pagar até R$ 4 mil para quem quer se tornar líder de inovação

O projeto é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Ao todo, são 30 vagas em todas as regiões do Estado, com bolsas de R$ 3 mil (juniores) e R$ 4 mil (plenos) durante um ano.

Os novos embaixadores plenos devem possuir graduação e pós-graduação em áreas de tecnologia e inovação, experiência profissional mínima de 06 anos na área e comprovar participação em pesquisas de extensão.

Já os juniores podem ser graduados em qualquer área de formação, ter trabalhado com o assunto por pelo menos dois anos, além de comprovar participação em eventos do ramo.

O processo seletivo é composto pela análise de currículo e documentos dos candidatos, além de entrevista individual por competência.

Os selecionados participarão de uma capacitação e terão suporte do Sebrae e da Sedi para atuar. Interessados já podem se inscrever pelo site do programa.