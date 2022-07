Jovem se apaixona pelo pai do ex e decide se casar com ele: “muito feliz nesta nova fase”

Uma jovem surpreendeu milhares de pessoas após tornar pública a nova história de amor com o antigo sogro, que tem 24 anos a mais que ela. O caso aconteceu em Ohio (EUA).

Sydney Dean, de 27 anos, namorava com um garoto, quando ainda estudava na sexta série. Com isso, ela acabou se aproximando dos familiares dele e, claro, do pai. Paul é motorista de caminhão e tem 51 anos, atualmente.

O romance foi ao fim muito cedo, mas eles continuaram bastante amigos e faziam visitas constantes nas casas uns dos outros.

No entanto, logo o filho de Paul encontrou uma nova namorada e Sydney ficou se sentindo substituída. Ela desabafava com o pai do amigo sempre e acabou criando um vínculo forte com ele.

Eles esperaram a garota completar 16 anos, para se tornar uma relação legal perante a Lei, e se casaram em 2016. Mas explicam que não foi nada fácil contar sobre o romance para os familiares.

“Minha mãe já sabia quem era Paul e das poucas vezes que eles conversaram, eles se deram muito bem. Mas quando eu disse à minha mãe que estávamos juntos, ela não ficou feliz”, relembrou Sydney.

“A diferença de idade realmente a afetou e permaneceu assim por cerca de um ano – eventualmente ela voltou. Depois disso íamos à casa dela quase todo fim de semana apenas para sair ou fazer um churrasco”, comentou.

Apesar desse apoio, os filhos de Paul não aceitaram de forma alguma essa relação. Outros amigos da jovem também não gostaram da história e romperam os laços com a norte-americana.