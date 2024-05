É isso que acontece se você passar creme dental no ovo de galinha

Embora pareça uma experiência estranha e improvável, ela pode levar a descobertas incríveis

Ruan Monyel - 02 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@julianomanzioli)

Diariamente são publicados inúmeros vídeos nas redes sociais, e alguns acabam viralizando, como o de um experimento envolvendo creme dental e ovo galinha.

Embora pareça uma experiência estranha e improvável, essa curiosidade pode levar a descobertas fascinantes sobre o contato da substância com o ovo.

Esse experimento, aparentemente simples, tem um resultado incrível e surpreendente, sendo ótimo para fazer junto com a criançada. Ficou curioso? Leia até o fim e veja o vídeo.

É isso que acontece se você passar creme dental no ovo de galinha

À primeira vista, a ideia pode parecer absurda ou até mesmo sem sentido, no entanto, por trás dessa aparente loucura está um resultado curioso e surpreendente.

Inúmeros vídeos com esse experimento vem tomando conta das redes sociais, inclusive fora do país, e em ambos o resultado é um ovo totalmente transparente.

No vídeo publicado pelo digital influencer, juliano manzioli, através do seu perfil no Instagram (@julinomanzioli), ele reproduz o experimento e chega a um resultado incrível.

Para realizar essa experiência, basta aplicar uma pequena quantidade de creme dental na superfície de um ovo de galinha e deixá-lo por 24 horas.

Assim que o tempo passar, basta lavar e se surpreender com um ovo totalmente transparente, ao menos é o que os vídeos publicados dizem.

Vale a pena tentar reproduzir esse experimento com as crianças, afinal, elas vão se divertir bastante. Veja o vídeo na íntegra e acompanhe o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Manzioli (@julianomanzioli)

Gostou do que leu? Você também pode curtir:

– Moradora fica impressionada com o que encontrou dentro de ovo de galinha; veja

– É isso que diferencia os ovos brancos dos ovos marrons (muitos não sabiam)

– Entenda por que muitas pessoas estão deixando de molhar a escova após colocar o creme dental

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!