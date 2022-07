Motorista que estava dirigindo alcoolizado em Anápolis é preso após bafômetro apontar valor muito acima do permitido

Um homem de 59 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (11), após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo de maneira perigosa no Setor Sul 1º Etapa, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a PM chegou até o veículo após populares denunciarem a maneira com a qual o motorista estava circulando pelas ruas da cidade.

Ao abordarem o veículo, os militares logo constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

O motorista foi encaminhado para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi realizado o teste do bafômetro. O aparelho apontou a presença de 0,98 mg/L de álcool no sangue, quase o triplo do limite de 0,33 mg/L.

Diante do resultado, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi dada voz de prisão.