Ipês começam a florescer em Anápolis e dão nova cara à cidade

Especialistas ouvidos pelo Portal 6, explicam sobre antecipação do fenômeno

Gabriella Pinheiro - 02 de julho de 2025

Ipê Amarelo em Anápolis. (Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O florescimento de ipês no fim do mês de junho em Anápolis e em outras cidades da região chamou atenção de moradores e acendeu um debate sobre o fenômeno. Enquanto o climatologista Eduardo Argolo argumenta que a ação estaria ocorrendo de forma antecipada, o biólogo Ricardo Matos vai na contramão e vê naturalidade da circunstância.

Em entrevista ao Portal 6, Eduardo afirma que o período de floração teria começado de forma precoce devido a uma mudança no cenário meteorológico.

Ele explica que os ciclos hidrológicos e as estações no Cerrado são bem definidos, mas que o bioma, como um todo, se adapta às especificações.

“Não especulando, mas tentando encontrar uma razão, este ano a gente teve chuvas bem espaçadas. […] Pode ser que a planta antecipou para receber a polinização porque ela meio que foi enganada pelo próprio clima”, diz.

Para o profissional, as mudanças climáticas são um dos fatores que, possivelmente, podem estar cooperando para que um florimento precoce esteja ocorrendo.

“Eu pesquisei um artigo da UNESP que fala de fonologia da planta, de polinização e houve sim uma mudança climática no regime de polinização e alteração de algumas plantas do Cerrado, inclusive o ipê. […] O que eles detectaram na pesquisa é que em 70% dos casos não houve alteração nos regimes de frutos. Isso é bom porque a polinização não foi afetada”, afirma.

Para o biólogo Ricardo Matos, porém, o florescimento dos ipês nesta época do ano é comum, uma vez que o estado enfrenta um período de estiagem, que é ideal para o florescimento da planta — que floresce na escassez.

Ele explica que, normalmente, entre agosto e setembro, o florescimento fica mais evidente e chama mais atenção dos populares, mas que a ocorrência antes desse período não é algo anormal.

“Apesar de algumas regiões esperarem que isso aconteça no mês de agosto — quando é o fim da nossa seca e o que mais se destaca no meio das matas — estar florando um pouco antes é algo que não tem nada de errado, já que nós já estamos em um período de seca, que vai até agosto e setembro”, destaca.

Ricardo ainda salienta que o processo de florimento do ipê acontece da seguinte maneira: antes de florescer, as folhas caem e as árvores ficam secas, mas quando as flores desabrocham, entre junho e setembro, encantando os moradores.

“Quando cai as flores, vem as folhas. As folhas são resposáveis pelo processo de fotossíntese. De repente, veio o momento de seca, cai essas folhas para evitar a escassez de água e ela aproveita então esse momento e vem o processo de floração. Ocorre o processo de polinização e vai formar as sementes. Veja só, como a semente dela é alada [estruturas de dispersão de plantas], essa semente vai cair no pé do ipê. É uma semente que tem que se dispersar”, salienta.

