Goiânia é a quinta capital mais sustentável do país, mas ainda precisa melhorar em vários aspectos, aponta levantamento

Goiânia é quinta melhor capital do Brasil em desenvolvimento sustentável, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR). O estudo, de iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), ainda indicou que a cidade possui desafios a serem superados em 14 das 17 categorias avaliadas.

Entre as capitais, o município goiano só perde para São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte. Porém, na lista geral, Goiânia ocupa a 229ª posição, entre as 5.568 cidades brasileiras, com 58,32 pontos.

De Goiás, somente Chapadão do Céu, no Sudoeste do estado, está acima desta colocação. A cidade tem nota 59,52 e figura em 137º lugar.

Também se destacam no levantamento São João da Paraúna (265º) e Aparecida do Rio Doce (285º). O pior desempenho é de Monte Alegre de Goiás, que ficou na 5205º.

O sistema de pontuações é definido por avaliações divididas em “Verde”, que é o melhor indicador, “Amarelo”, de índice moderado, e “Vermelho”, com grandes desafios a serem solucionados. A meta é conquistar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

No caso de Goiânia, a capital tem pior avaliação em oito categorias. Entre elas está erradicar a fome, saúde e educação de qualidade, além de reduzir as desigualdades.

Além disso, precisa de melhorias em outros seis aspectos, como erradicação da pobreza, água limpa e saneamento e trabalho decente e crescimento econômico. Todos eles foram classificados em “Amarelo”.

Por outro lado, o melhor desempenho na pesquisa ocorreu em categorias: “Indústria, inovação e infraestruturas”, “Energias renováveis e acessíveis”, e “Percentual de esgoto tratado”.

Confira a pontuação de Goiânia na pesquisa por áreas:

Vermelho (há grande desafios)

– Erradicar da fome;

– Saúde de qualidade;

– Educação de qualidade;

– Igualdade de gênero;

– Reduzir as desigualdades;

– Cidades e comunidades sustentáveis;

– Proteger a vida terrestre;

– Paz, justiça e instituições eficazes.

Amarelo (há desafios)

– Erradicação da pobreza;

– Água limpa e saneamento;

– Trabalho decente e crescimento econômico;

– Consumo e produção responsáveis;

– Ação contra a mudança global do clima;

– Parcerias e meios de implementação.

Verde (ODS atingido)

– Energia limpa e acessível;

– Indústria, inovação e infraestrutura;

– Percentual de esgoto tratado.