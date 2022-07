Jovem de 18 anos é suspeito de matar namorada que estava conversando com amigos

Observar a namorada conversando com rapazes no centro do município de Ouvidor, cidade do interior de Goiás com população de quase 7 mil habitantes, foi o estopim para que um jovem, de apenas 19 anos, matasse Evellyn Cristina de Araújo, de 18 anos.

O Portal 6 apurou que os dois se relacionavam a cerca de cinco anos e as brigas estavam cada vez mais recorrentes. Sendo assim, na noite de segunda-feira (11), após observar a namorada conversar com rapazes numa praça, o acusado vigiou e seguiu a vítima até a casa de uma amiga.

Sendo assim, foi até a própria residência e buscou uma faca. Momento em que decidiu entrar na casa, quebrando a porta de vidro.

Após breve discussão, ele desferiu diversos golpes de faca na vítima. Inclusive, a amiga, dona da casa, tentou ajudar e também foi machucada. Uma criança é testemunha de toda a cena.

O rapaz fugiu do local em uma bicicleta, momento em que ambas eram encaminhadas para o Hospital Municipal de Ouvidor. Infelizmente, a jovem não resistiu. Já a amiga, segue em tratamento médico.

O rapaz está preso e foi encontrado dentro do guarda-roupas de um primo. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.