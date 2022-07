Pacientes com sintomas de rinite podem procurar atendimento na Clínica Popular da Saude

Não é muito difícil encontrar por aí pessoas que sofrem incessantemente com o nariz entupido, com coceira no próprio nariz e garganta, com coriza ou com aqueles espirros que não param nunca.

Também é comum que, ao questionar como a pessoa está, ela revelar que está passando por uma crise da famosa Rinite, uma inflamação que afeta especificamente os mucosas nasais.

A doença, inclusive, pode atacar principalmente quando a pessoa fica exposta a poeira, cheiros fortes, ácaros e até mesmo aos pelos de animaizinhos domésticos.

Neste caso, o ideal é buscar ajuda de um otorrinolaringologista, que é fundamental para diagnosticar corretamente a doença e indicar as melhores maneiras de amenizar e até dar um fim aos incômodos sintomas.

Em Anápolis, é possível encontrar excelentes profissionais da Otorrinolaringologia na Clínica Popular da Saúde, que também oferta atendimentos humanizados e os preços mais acessíveis.

O local, inclusive, possui estrutura completa para que todos sejam bem acolhidos e se sintam devidamente confortáveis enquanto passam por todo o atendimento.

Os horários das consultas também são sempre bem pensados para garantir que os anapolinos encontrem tudo o que precisam, no momento mais apropriado, em um único lugar.

A melhor parte é que essas consultas custam apenas R$ 120 à vista ou R$ 140 nos cartões. Parcelamentos podem ser feitos em até 10 vezes, mas é necessário observar as condições com antecedência.

Interessados nos atendimentos podem agendar consultas e exames pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.