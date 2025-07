Mega Bazar da Le.Poá promete peças a partir de R$29,90 e prêmios secretos em Anápolis

Além dos preços atrativos, a Le.Poá preparou uma surpresa inspirada em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”

Gabriella Licia - 07 de julho de 2025

Mega Bazar da Le.Poá terá mais de 2 mil peças disponíveis. (Foto: Reprodução)

Entre os próximos dias 08 a 10 de julho, a loja Le.Poá realiza mais uma edição do tradicional Bazar Show, que este ano promete descontos ainda mais agressivos e experiências exclusivas para as clientes.

Durante o evento, mais de 2 mil peças de moda feminina estarão disponíveis a partir de R$29,90, com promoções que podem chegar a 70%.

A ação acontecerá na loja física, localizada na Rua Luís França, nº 240, bairro Jundiaí, funcionando das 09h às 19h.

Além dos preços atrativos, a Le.Poá preparou uma surpresa inspirada em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. As 100 primeiras clientes ganharão um chocolate especial, e algumas dessas unidades escondem cupons dourados secretos, que darão direito a vales-compras de R$100.

Segundo as idealizadoras, a proposta vai além de uma liquidação. “Queremos criar uma experiência que faça cada cliente se sentir única, oferecendo moda de qualidade com economia e diversão. É um festival de oportunidades”, destacam.

A loja aceitará dinheiro, cartões e PIX, facilitando as compras para todas as clientes. O Bazar Show Le.Poá se consolida como um dos eventos mais aguardados do calendário de moda em Anápolis, reunindo exclusividade, economia e um toque de magia para quem busca renovar o guarda-roupa com estilo.