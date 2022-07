Conheça os melhores lugares para curtir as férias com os filhos em Anápolis

As férias de julho são sinônimos de viagens para muitas famílias. No entanto, aquelas que ficarão em Anápolis também têm boas opções para curtir o descanso com entretenimento.

O Portal 6 preparou uma lista repleta de lugares para curtir com a ‘criançada’. Se ligue e veja os locais para para curtir em família.

1 – Parque da Matinha

Com 37 anos desde a inauguração, o parque já foi um dos locais mais visitados pelas crianças na cidade. Hoje, apesar das reclamações de descuido, a mata e as quadras ainda servem para a diversão das famílias.

O parque fica aberto até às 20h e é uma boa pedida para passar uma tarde em família, com lazer e esporte, além de contato com o meio-ambiente.

2 – Parque JK

Mais conhecido como “praia”, o Parque JK, que fica localizado na região leste da cidade também pode ser uma ótima opção para piqueniques, andar de bicicleta, de pedalinho no lago e até mesmo de skate, já que o ambiente possui uma ampla pista para o esporte.

3 – Jóquei Clube

Localizado na BR-060, próximo ao Bairro de Lourdes em Anápolis, o clube possui área verde, três piscinas, tobogãs e área infantil. Além disso, o lugar também tem campo society e restaurante.

4 – Shoppings

Para uma diversão mais tecnológica, os pais podem escolher levar os filhos para brincar no PlayZone do Ana Shopping, que fica na Avenida Universitária.

Além disso, o Brasil Park também possui, no primeiro piso, uma área gratuita com brinquedos para os pequenos se divertirem e ainda fazer amizades.

5 – Central Parque

O Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góis, é mais uma opção para quem busca uma boa área verde. Com uma ampla mata, o local tem espaço para passeios de bicicleta e caminhada.

6 – Sesc Anápolis

Após dois anos de pausa, por conta da pandemia, a colônia de férias do Sesc está de volta e promete trazer muita diversão para as crianças de 07 a 12 anos entre os dias 19 a 22 de julho.

A programação acontece na unidade do Jundiaí, das 13h às 19h. Os pais interessados, devem se dirigir até o local ou entrar em contato pelo número (62)3902-6945 ou (62)3902-6949.

Para participar, os dependentes de trabalhadores do comércio pagam R$ 130, conveniados R$ 170 e o público em geral R$ 260.