O desabafo da mulher que escolheu namorar um homem baixinho

Uma mulher decidiu desabafar nas redes sociais após sofrer críticas e preconceitos por causa da diferença de altura entre ela e o marido.

A norte-americana Jesika, de 30 anos, tem 1,70m, enquanto o marido, Hunter, 1,55m. Eles se conheceram em 2020 e a paixão foi à primeira vista.

Em fevereiro deste ano, a dupla decidiu oficializar o matrimônio e se casaram. No entanto, desde o início Jesika e Hunter tem sofrido com muitos julgamentos.

Comentários maldosos nas redes sociais e pessoalmente acabam incomodando eles. Os mais comuns são “por que está com alguém muito mais baixo do que você” e “que coisa mais esquisita”.

“Recebemos comentários perguntando se ele é meu filho ou que preciso de um homem de verdade”, lamentou Jesika ao Metro UK.

“Não é o relacionamento deles e não diz respeito a eles. Estamos felizes e isso é tudo que importa”, destacou.

No TikTok o casal tem exposto cada vez mais a vida que leva e tentando conscientizar as pessoas para normalizarem a diferença de altura e se preocuparem apenas com os próprios relacionamentos.

Em outro ângulo, Hunter e Jesika também comemoram sobre a empatia e identificação de muitos seguidores. “Muitos outros casais disseram que estão em uma situação semelhante e ficaram muito felizes em ver nossas postagens”.

Veja