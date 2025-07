6 vilões que estão acabando com a bateria do seu celular sem que você perceba

Muitas dessas falhas derrubam a carga quando menos se espera e afetam todo o sistema operacional do dispositivo

Magno Oliver - 17 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

A cena é comum no nosso cotidiano: o dia mal começou e a bateria do celular já está nas últimas, não importa o que você fez na noite anterior. Assim, mesmo sem assistir vídeos ou jogar jogos pesados, o consumo de bateria parece acelerado demais.

O que muita gente não percebe é que diversos fatores agem silenciosamente no seu hardware e software, drenando a energia da bateria do aparelho ao longo do dia. Vamos acabar com esses vilões de uma vez.

6 vilões que estão acabando com a bateria do seu celular sem que você perceba

1. Conexões ativas desnecessariamente

Virou um hábito rotineiro que muita gente nem percebe que é deixar alguns recursos ativados desnecessariamente.

Assim, conexões como Bluetooth, Wi-Fi e dados móveis ativos o tempo todo gastam muita energia e muitos brasileiros esquecem ligados o tempo todo. Dessa forma, desligue tudo quando não estiver usando, sua bateria vai agradecer.

2. Deixar widgets atualizando em tempo real

Os famosos widgets são recursos interessantes que auxiliam em várias tarefas no nosso aparelho, porém é preciso ter atenção ao uso deles.

Relógios, clima e notícias em tempo real exigem atualização constante. Isso faz com que reduza o desempenho e a bateria foque energia em alimentar esses widgets ativos na tela. Desative tudo e seja feliz.

3. Usar o celular carregando

É meio intuitivo querer usar o celular enquanto carrega, mas saiba que isso é um erro terrível para a saúde do seu aparelho. Fazendo isso, o dispositivo esquenta ainda mais e desgasta a bateria com o tempo. Além disso, o risco de curto-circuito aumenta muito.

A indicação dos especialistas é desativar a internet, desligar ou colocar em modo avião para obter a carga completa.

4. Deixar a sincronização automática ativada o tempo todo

Cuidado com a sincronização automática que você libera em seu smartphone, isso consome bateria demais.

Serviços como e-mail, nuvem e agenda atualizam constantemente e demandam muita bateria para manter tal função ativa. Configure sempre para sincronizar tudo manualmente.

5. Carregar até atingir a carga máxima de 100% sempre

O carregamento de uma bateria vai de 0% a 100%, mas saiba que ela não foi pensada para carregar no máximo.

Carregando totalmente, a bateria vicia e reduz o ciclo de funcionamento com o tempo. O ideal é manter a carga entre 20% e 80% para aumentar sua vida útil.

6. Ter muitos aplicativos inúteis instalados e não usar nenhum

Os especialistas em tecnologia reforçam sempre que é importante deixar no celular somente o aplicativo que você realmente vai usar no cotidiano e evitar aqueles inúteis.

Apps em excesso sobrecarregam a memória tanto física quanto a RAM, deixam o aparelho lento e consomem mais bateria em segundo plano. Isso acaba afetando o desempenho.

