Roberto Naves quer criar complexo de parques ambientais na região do Jundiaí e Jardim Europa

O Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), revelou ao Portal 6, em entrevista exclusiva nesta quinta-feira (14), um projeto para formar um complexo de espaços ambientais nas regiões do Jundiaí e Jardim Europa, no leste da cidade.

Em estágio final, o Parque das Águas deve ser entregue em breve, na comemoração dos 115 anos do município. A novidade é que, logo em seguida, devem começar as obras do Jardim Botânico. “Já foi licitado, tem dinheiro na conta e a ordem de serviço será dada agora no aniversário da cidade”, disse Roberto.

O novo espaço também será construído no Jundiaí, próximo às principais áreas de lazer da cidade. O prefeito explicou que a empresa que ganhou a licitação para esta obra será a mesma que está trabalhando no Parque das Águas, que ocupa o local do antigo Clube Ipiranga.

Novo parque

Além disso, outro bairro que deve ganhar uma boa área de diversão e esporte será o Jardim Europa, localizado também na região leste da cidade.

O chefe do Executivo contou que já existe um estudo avançado para a implantação de um espaço de lazer linear, acompanhando o Córrego Água Fria.

Com isso, será formado um complexo ambiental entre o Parque das Águas, Ipiranga e Jardim Botânico, no Jundiaí e, em breve, no setor vizinho, Jardim Europa.

Segundo o prefeito, outras regiões não ficaram desassistidas quanto a isso. O projeto de esporte e lazer da Avenida Brasil Norte, na Boa Vista, deve ficar pronto entre 45 a 60 dias. Também há planos para revitalização e ampliação do Parque da Cidade.