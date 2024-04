Professor de música de Anápolis é condenado a 21 anos de prisão por estupro e armazenamento de pornografia infantil

Ele atuava, especialmente, com adolescentes e crianças que conhecia na igreja

Samuel Leão - 17 de abril de 2024

Sávio Vasconcelos foi condenado a 21 anos de reclusão. (Foto: Divulgação/PC)

Preso no mês de julho de 2023, em Anápolis, o professor de música Sávio Vasconcelos de Oliveira foi condenado a 21 anos de reclusão, 2 de detenção e ainda 385 dias-multa pelos crimes de estupro, pornografia infantil e registro pornográfico não autorizado. No total, foram identificadas 9 vítimas.

A decisão partiu de uma denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), com base na apuração policial, e foi acatada pela Justiça. O criminoso atuava, especialmente, com adolescentes e crianças que conhecia na igreja.

Cinco das vítimas tinha entre 14 e 17 anos. Inicialmente, ele havia sido preso apenas pelos crimes de posse de pornografia infantil e registro não autorizado da intimidade sexual, no entanto, durante os relatos foi descoberto que um dos casos se trataria de um estupro contra um menor de idade.

Sávio havia sido autuado, pela primeira vez, em novembro de 2022, quando se iniciaram as investigações. Em alguns dos casos, ele frequentava a casa das vítimas para dar as aulas.

Além dos registros com menores, também foram descobertos vídeos de relações sexuais que ele praticou com mulheres adultas, os quais teria sido filmados e armazenados sem consentimento.

A sentença final do professor foi dada pela juíza Edna Maria Ramos da Hora, da 3ª Vara Criminal de Anápolis, que somou as penas de cada delito, cometidos contra diferentes vítimas.

Ao todo, foram registrados os seguintes crimes: produção de material pornográfico com criança ou adolescente, contra duas vítimas; armazenar fotografia ou registro de sexo explícito envolvendo criança, ou adolescente, contra cinco vítimas; estupro praticado contra uma vítima; e o registro não autorizado da intimidade sexual, que envolveu quatro vítimas.