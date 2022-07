Os anos 80 e 90 marcaram o mundo! Foi o período de ascensão da tecnologia no mundo, fim da Guerra Fria e uma explosão no mundo do cinema, audiovisual e música.

Essa época marcou gerações inteiras, desde no campo da moda, cultural e influência de artistas que até hoje arrastam uma legião de fãs.

Naquele tempo, as pessoas agiam bem diferente do que estamos acostumados e, com toda certeza, elas falavam gírias que caíram em desuso. Veja!

6 palavras que eram usadas nos anos 80 e 90 e hoje nem todos sabem o que significam

1. Patota

Antigamente, patota era uma gíria usada quando se tinha a intenção ou ato de buscar trapacear no jogo.

Ou seja, aquilo que se faz para induzir alguém em erro, trapaça, logro. Negócio que não inspira confiança.

No entanto, em outros contextos poderia se referir também a uma turma de amigos.

2. Breguete

Aqui temos breguete usado para se referir a uma coisa sem importância ou que não consegue-se definir corretamente.

Assim como os mineiros e goianos usam o “trem” para se referir a diversas coisas, o breguete tinha a mesma função.

3. Troço

Outra gíria também usada na mesma época e com o mesmo significado de breguete era o troço, que ainda é comum em algumas regiões até os dias de hoje.

Por exemplo: “Mãe, cadê aquele meu troço que estava na mesa?”

4. Duca

Aqui temos uma abreviação que faz referência a um palavrão, para você não ficar perdido ou não quiser perguntar para seus pais, ela pode ser usada da seguinte maneira:

“O trabalho dele ficou muito bom! Ficou duca…”.

Entendeu?

5. Antenado

Aqui temos uma gíria ainda bastante conhecida, mas que estourou entre os jovens na década de 80 e 90.

Uma pessoa antenada é aquela que está sempre ligada nas coisas, principalmente nas novidades, como música, moda, cultura e cinema.

6. Gororoba

Por último, essa engraçada palavra nada mais é do que uma comida com aparência estranha ou até mesmo ruim.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!