Receita de frango cremoso: fica perfeito para o almoço ou jantar

A melhor parte é que os ingredientes são acessíveis, o modo de preparo é rápido e o resultado é surpreendente

Pedro Ribeiro - 18 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@cozinhando_adois)

Se você está procurando uma opção prática e deliciosa para variar o cardápio, essa receita de frango cremoso pode ser a escolha ideal.

Além de ser fácil de preparar, ela é cheia de sabor, combina com arroz, purê ou uma massa simples, e agrada toda a família.

A melhor parte dessa receita é que os ingredientes são acessíveis, o modo de preparo é rápido e o resultado é surpreendente.

Com certeza, essa será uma receita de frango cremoso para repetir muitas vezes, seja no almoço da semana ou num jantar especial.

A seguir, vamos mostrar o passo a passo completo, com dicas para deixar o frango ainda mais suculento e cremoso.

Ingredientes

Para essa receita de frango cremoso, você vai precisar de:

500 g de sassami (ou peito de frango em tiras);

Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto;

1/2 cebola fatiada;

1 tomate em cubos grandes;

1 colher de café de orégano;

1 colher de café de pimenta calabresa;

1 colher de sopa de extrato de tomate;

1 punhado de espinafre;

1/2 xícara de creme de leite;

1/2 xícara de água.

Preparo do frango

Antes de tudo, tempere os pedaços de sassami com sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe descansar por pelo menos 30 minutos para pegar bem o sabor. Esse é um dos segredos para que a receita de frango cremoso fique com gosto marcante e carne macia.

Depois, aqueça uma panela com um fio de óleo e sele os pedaços de frango até dourarem levemente. Reserve.

Preparando o molho

Na mesma panela, refogue a cebola fatiada até começar a murchar. Em seguida, adicione o tomate, o orégano e a pimenta calabresa. Mexa bem por alguns minutos, até que o tomate comece a desmanchar. Acrescente o extrato de tomate e a água, mexendo para formar um molho mais encorpado.

Depois disso, adicione o espinafre picado grosseiramente. Ele vai murchar rapidamente e dar um toque nutritivo à receita de frango cremoso.

Finalização cremosa

Agora é hora de voltar o frango para a panela e misturar tudo com o creme de leite. Deixe cozinhar por mais 3 a 5 minutos, apenas para incorporar os sabores e engrossar levemente o molho.

A textura final deve ser cremosa, mas ainda leve. Ajuste o sal, se necessário, e pronto! Sua receita de frango cremoso está finalizada.

Como servir

Essa receita combina bem com arroz branco soltinho, purê de batata ou até mesmo uma massa curta, como penne ou fusilli. Se quiser uma opção mais leve, sirva com salada verde e legumes no vapor.

