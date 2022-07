Dívida de R$ 500 milhões que a Prefeitura vai contrair custará caro para os anapolinos

R$ 500 milhões para Anápolis!

Projeto aprovado hoje na Câmara Municipal de Anápolis. Expectativa de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a maior dívida que a cidade já teve em uma operação de crédito (financiamento) com esse objetivo.

Friedman já dizia que uma política populista com excesso de gastos é como o alcoolismo. Quando você começa beber, tudo fica bom e alegre. Depois vem os efeitos ruins. É por isso que há uma forte tentação ao exagero.

Quando se trata da cura, é o contrário. Você para de beber e os efeitos ruins vêm primeiro. Os efeitos bons, só depois. Por isso é tão difícil para um alcoolista abandonar o vício. O prazer é imediato, mas a recompensa de largar o que faz mal é demorada. Deve-se largar o vício.

O Poder Executivo, ao contrair uma maldição de empréstimo, se gabando do crédito da Prefeitura, divulga a intenção de construir obras como: a ponte ligando a Av. Brasil e Av. Pedro Ludovico, hospital, escolas, creches e outros.

Primeiro vem o prazer. Parece que está dando resultado. Aumenta a expectativa de melhora da população de Anápolis, mas depois vem os efeitos colaterais, por exemplo, aumento de tributos como IPTU e taxas.

Quando passa o efeito do álcool, resta à população pedir mais cachaça e comer doces em excesso. Consequência? Quebra do equilíbrio fiscal e controle das contas públicas.

E o que fazer então? Parar de dar cachaça. Empréstimo é uma maldição! No livro milenar está escrito: “ A ninguém devais coisa alguma, senão amor uns aos outros“. Rush cantou na música _Closer to the heart_que “os homens de altos cargos, são os que devem começar a moldar nova realidade, mais próxima do coração! Mais próxima do coração!”

Sei que é difícil mas é o que funciona. A parte ruim virá primeiro, depois começará a boa, até conseguirmos vencer o vício.

Vamos tratar como urgência, a SAÚDE da cidade e abandonar o populismo.

Anápolis precisa mais que nunca dos anapolinos. É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.