Goiana que viu o filho ser excluído pelos amiguinhos representa toda as mães com gesto emocionante

Um gesto emocionante de uma mãe conseguiu comover a internet e arrancar elogios dos internautas. Moradora de São Luís de Montes Belos, localizada na região Central de Goiás, Anna Cristina de Morais, de 26 anos, resolveu brincar com o filho Cauã Macedo de Morais, de 09 anos, após ele ser rejeitado em uma partida de futebol por ser considerado ruim.

Ela conta que tudo começou após o garoto ver um grupo de meninos jogando bola em uma praça da cidade e pedir para brincar com eles.

No início, as crianças deixaram ele jogar, mas após cinco minutos, impediram Cauã de continuar na partida afirmando que ele não era um bom jogador.

Após a fala, a criança começou a chorar e, ao se deparar com a tristeza do filho, Anna teve uma ideia capaz de animar o pequeno.

Utilizando os próprios sapatos, a influenciadora improvisou um gol em uma quadra e decidiu que ela mesma brincaria com a criança.

“Eu fiquei com o coração dilacerado, mas eu precisava mostrar força para ele. No inicio, ele ficou um pouco resistente porque não tinha gol do lado da nossa quadra, então eu improvisei e deu super certo, jogamos e brincamos muito”, contou na gravação.

Por trabalhar com as redes sociais e estar habituada a publicar vídeos ao lado do filho, a mulher decidiu divulgar o momento no TikTok. O que ela não contava é que as imagens viralizassem na web.

Até a tarde desta sexta-feira (15), a filmagem já conta com mais de 4 milhões de visualizações e 563 mil curtidas na plataforma.

Após a repercussão, Cauã ganhou uma vaga na escolinha de futebol da cidade e, segundo a mãe, este é o primeiro passo para tornar possível o sonho do menino, que é ser jogador de futebol.