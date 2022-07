Goianos podem encontrar mais de 4 mil vagas de emprego pelo Vapt Vupt

Aqueles que estão precisando de um novo emprego ganharam mais uma ferramenta para se recolocar no mercado de trabalho. Mais de quatro mil vagas de emprego em Goiás estão disponíveis por meio do Programa Mais Empregos.

Os interessados devem se dirigir a uma das unidades do Vapt Vupt no estado para efetuar o cadastro e verificar quais cargos estão disponíveis.

As agências do que oferecem o Programa Mais Empregos podem ser consultadas pelo site vaptvupt.go.gov.br e pesquisar por “SER – SINE E MAIS EMPREGOS” e selecionar a opção “Intermediação de Mão de Obra”.

O órgão faz a ligação entre os candidatos e as oportunidades que estão abertas em diversos municípios do estado.

Diferente de outros serviços oferecidos pelo Vapt Vupt, os interessados nas vagas não precisam realizar agendamento prévio para comparecer a uma das unidades.

No dia do atendimento, o interessado deve estar com documentos pessoais, apresentar o número do PIS e a carteira de trabalho, seja a versão física ou digital.