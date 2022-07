Jornal descobre o que Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão fazendo sozinhos na Chapada dos Veadeiros

Desde a separação com o empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada durante 15 anos, a cantora Wanessa Camargo está dando o que falar, após reatar o namoro com o ator Dado Dolabella – romance que aconteceu em meados dos anos 2000.



Para aguçar a curiosidade dos internautas, o Balanço Geral, da Record TV, conseguiu flagrar, pela primeira vez, o casal em um passeio pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Na imagem registrada na última quarta-feira (15), a artista aparece deixando um veículo, seguida pelo ator, que caminha com a ajuda de muletas devido a um acidente sofrido recentemente.

O registro repercutiu nas redes e dúvidas sobre o que o casal estaria fazendo no local e virou motivo de debate na web.

Conforme apurado pelo jornal O Extra, os artistas estão participando do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual que busca exaltar a “Mãe Natureza” e a recuperação do planeta.

A festividade acontece até o próximo domingo (17) e tem como lema “Sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união”.

Vale ressaltar que Dado Dolabella decidiu abandonar a vida na cidade grande, em maio do ano passado, e, desde então, passou a morar na Chapada dos Veadeiros.