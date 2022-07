Cantor decide retribuir as conquistas do sucesso ajudando vendedora e vídeo é a melhor coisa que você verá hoje

O cantor João Bosco, da dupla sertaneja com Vinicius, decidiu fazer uma boa ação nesta semana e emocionou internautas no Brasil inteiro com a sensibilidade que teve com uma vendedora ambulante.

A publicação foi ao ar na última terça-feira (12) e já alcança quase 2 milhões de visualizações no Instagram. Nas cenas João Bosco se aproxima da comerciante e pergunta se ela está bem.

Em seguida, o artista questiona o que a mulher estaria vendendo na banca montada em uma calçada de São Paulo (SP). Gleici explica que os produtos expostos são meias, cuecas e máscaras.

O cantor pergunta o valor e diz que pegará 10 pacotes de meias, que custariam R$ 10 cada. Ou seja, R$ 100. Por fim, ele explica que, na verdade, pagaria 10 vezes mais, totalizando R$ 1.000.

A comerciante ficou chocada e não entendeu muito bem o porquê. Emocionada, ela abraça João Bosco, que explica a ela que acordou com muita vontade de ajudar alguém, em gratidão por tudo já conquistado como artista.

Durante o diálogo, Gleici disse ao sertanejo que as coisas não estavam fáceis para ela e as vendas iam de mal a pior, apesar de utilizar o mesmo ponto há três anos.

O famoso devolveu os 10 pacotinhos de meia, deixando ainda os R$ 1.000 e destacou que as meias seriam para a mulher vender a outra pessoa.

“Não temos ideia do quanto um pequeno gesto pode encorajar aqueles que estão na batalha. A gente sai achando que vai fazer o bem para alguém e no final recebemos um bem muito maior”, comentou João na publicação.

Nos comentários, inúmeros artistas e outros internautas aplaudiram a atitude e mandaram boas energias para a comerciante.

Assista