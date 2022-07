Homem é assassinado pela esposa por assistir vídeos de outras mulheres no TikTok

O caso chocante de uma esposa, que supostamente esfaqueou o marido enquanto ele assistia vídeos de mulheres no TikTok, tem repercutido nas redes sociais e deixado milhares de internautas revoltados.

A vítima, de 38 anos, foi identificada como Joarez Gonçalves Almeida e vivia com Luciane Ripka de Marafigo em Curitiba (PR). Ele teve a morte constatada na noite da última terça-feira (12).

O irmão do homem chegou logo após a cena e tentou o encaminhar para o hospital, entretanto os sangramentos na região do peito eram intensos demais. Ele faleceu antes mesmo de dar entrada no pronto socorro.

Já a suspeita, foi encontrada pela polícia sentada no chão de casa, visivelmente embriagada. A guarnição a levou para a Delegacia de Polícia Civil da Lapa para prestar depoimento.

Ainda no imóvel pôde ser encontrado uma faca suja de sangue, possivelmente utilizada no crime, além de uma camiseta feminina, recoberta do líquido vermelho.

Na Delegacia, Luciane explicou que sempre implorava para que Joarez parasse de acessar os conteúdos ‘eróticos’, mas ele persistia.

Por fim, a mulher foi detida e mantida presa por 24h. Após esse período, ela passou por uma audiência de custódia e foi liberada provisoriamente com algumas medidas restritivas.