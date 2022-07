Pesquisa Serpes/O Popular: Caiado tem 37,6%; Mendanha 18,7% e Marconi 15%

A primeira rodada da pesquisa Serpes, contratada pelo jornal O Popular e divulgada nesta sexta-feira (15), trouxe o governador Ronaldo Caiado (UB) liderando a disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

No levantamento estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada, Caiado tem 37,6%, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), 18,6% e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) 15% das intenções.

Já o deputado federal Vitor Hugo (PL) é lembrado por 3,1% dos entrevistados e o ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado (PT), por 1% das indicações.

Cintia Dias (PSOL) marcou 0,7%, Helga Martins (PCB) 0,1% e Edigar Diniz (Novo) não pontuou. Indecisos somam 18,4%, enquanto 5,4% pretendem anular ou não votar. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na simulação de votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e eleitores indecisos, Caiado registra 49,3% dos votos válidos. Neste cenário, Mendanha tem 24,5%; Marconi 19,6%; e Vitor Hugo, 4,1%.

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando não é apresentada a cartela com o nome dos candidatos, Caiado também lidera com 17,2%. Mendanha é lembrado por 8,2%; Marconi, por 3%; e Vitor Hugo, por 1,1%.

Os demais pré-candidatos ao governo tiveram poucas indicações na pesquisa espontânea. Entre os entrevistados, 66,3% não escolheu candidato para a sucessão de 2 outubro – porcentual considerado natural devido à distância do pleito.

2º turno

A pesquisa Serpes/O Popular fez três simulações de 2º turno. Na disputa contra Mendanha, Caiado vence por 52,1% a 30%, vantagem de 22,1 pontos. Neste cenário, os indecisos somam 9,1%, enquanto 8,9% pretendem anular ou não votar.

O governador também supera Marconi por uma margem ainda maior: 55,6% a 22,1%. A vantagem neste cenário é 33,5 pontos. Anulariam ou deixariam de votar 14,7% e 7,6% se mostraram indecisos.

Já na simulação entre Caiado e Vitor Hugo, o placar fica 61,5% x 13,2%. Neste cenário, 15,4% anulariam e outros 9,9% afirmaram indecisão.

Rejeição

Marconi é o mais rejeitado entre os pré-candidatos à sucessão estadual. Dos entrevistados, 30,6% não votam no tucano em nenhuma hipótese, o dobro da rejeição do atual governador. Caiado é preterido por 14,7%.

Wolmir Amado é rejeitado por 3,9%; Vitor Hugo, por 3,4%;Cintia Dias por, 2,7%; Helga Martins, por 2,6%; Mendanha e Edgar Diniz, por 2,5% cada. Entre os entrevistados, 43,1% não rejeita nenhum postulante e 6,9% não respondeu.

A pesquisa Serpes/O Popular ouviu 801 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) sob o número GO 02837/2022.