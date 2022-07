Existem alguns signos que o único defeito que tem é amar demais e se esforçar demais por pessoas que não valem a pena de forma alguma.

O grande problema deles é idealizar demais os outros, acreditando em bondades e reciprocidades que nem existem, a não ser na cabeça deles.

Para sair dessa zona de sofrimentos e dar uma boa volta por cima, eles terão que abrir mais os olhos e acordar para a vida, pois nem tudo são flores e amores. Às vezes era só fogo sem compromisso e está tudo bem.

3 signos que o único defeito é amar demais e estão condenados ao sofrimento

1. Peixes

Os piscianos realmente ganham o troféu de apaixonados do zodíaco. São pessoas extremamente amorzinhos, se encantam com o famoso ‘mínimo’, idealizam romances que nunca existirão e sofrem demais.

Eles são fascinados por pequenos gestos, demonstrações de carinhos e cuidado. Com isso, podem acabar confundindo muito as coisas e saírem desapontados dos dates.

Mas são pessoas de bons corações. Não costumam armazenar muitos rancores, o que os tornam ainda mais suscetível a serem enganados novamente. Abram os olhos, piscianos!

2. Escorpião

Os escorpianos, diferentemente dos piscianos, são mais rancorosos e ariscos, eles precisam saber exatamente onde estão pisando. Mas quando se encantam, dificilmente se desencantarão.

São pessoas intensas demais e se a química combinar, a situação pode complicar para o escorpiano, pois dificilmente ele se desprenderá do novo crush.

A sintonia física é um dos pilares para um relacionamento com esse signo, eles adoram momentos quentes e românticos com os crushes.

3. Leão

Pode não parecer, mas o leonino costuma se entregar de cabeça nas relações e nem se preocupa em receber muito, ele adora entregar o melhor de si em todos os campos da vida.

Com isso, o signo de leão é considerado extremamente apaixonado, principalmente por serem pessoas muito atenciosas.

Eles gostam de se certificar de que tudo e todos sejam cuidados antes deles mesmos, incluindo seus parceiros no quarto. No entanto, podem acabar criando fantasias grandes demais e se decepcionar no futuro.

