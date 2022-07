Para quem viveu a era da ascensão dos computadores e da internet, o Orkut e MSN foram um marco para uma geração inteira.

Naquela época, os jovens não faziam ideia do que era Instagram ou WhatsApp, apenas a hora de chamar atenção no amigo no MSN ou de ficar oculto. Sem contar as milhares de comunidades para participar no Orkut.

Bom, mas tirando isso, naquela época os jovens tinham um jeito diferente de jogar indireta para o crush ou deixar uma frase reflexiva no status. Relembre!

6 frases que só quem é da época do Orkut e MSN vai lembrar:

1. Amar em silêncio é como ter asas e não poder voar

Tem frase mais cafona e impactante que essa? Sem sombra de dúvidas, ela lembra muito uma geração melancólica e errante do Orkut.

Afinal, esconder o amor é a mesma coisa que perder a oportunidade de viver um belo sentimento, é ter asas e não voar.

2. Me empresta um Beijo? Amanhã eu te devolvo

Pode confessar aqui para a gente, quem era daquela época, com certeza, postava indiretas para o crush, tanto no MSN quanto no Orkut. Quem lembra dos depoimentos?

3. Pena que os bons momentos, não tem replay

A cena é clássica: você jogava essa frase no feed, acompanhada de dezenas de emojis, feitos com caracteres do teclado e no final, deixava um ar de mistério.

Daí, naquela época, a última coisa que te restava era que se alvo pegasse essa indireta.

4. De que adianta ter tudo se sem teu amor eu não tenho nada?

Como já citamos aqui, os jovens daquela época carregavam uma melancolia e sentimentos à flor da pele, isso talvez seja pela influência de NXZero ou da Pitty.

Mas a real é que a legião de emos do início dos anos 2000 questionavam o tempo todo aqueles amores platônicos.

5. Amor, pirei, eu me apaixonei, seu amor proibido pra sempre serei

Essa frase é bem coisa de filme, não é mesmo? Aquele amor de cinema, proibido, mas indestrutível.

Romeu e Julieta ficaram com inveja dos sentimentos desses jovens no Orkut ou no MSN.

6. É verão sei lá, dá uma vontade boa de se dar, tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar

Por último e para encerrar nossas frases cafonas, aqui temos essa, cujo autor não conhecemos, mas fica claro sua incerteza sobre as estações do ano e sua vontade de viver um romance.

