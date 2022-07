Um namoro sem traição não é aquele cheio de controle, manipulação e privação, acredite: esse conceito vai muito além disso!

Para um romance ir para frente de forma harmônica e com fidelidade, o casal precisa de muita responsabilidade afetiva, inteligência emocional e a psicologia pode explicar.

A inteligência emocional é quando um indivíduo consegue lidar com as emoções. Em outras palavras, essa pessoa consegue administrar as emoções.

Dentro de um relacionamento, isso gera um equilíbrio entre ambos os lados e maior amadurecimento da relação.

6 regras que todo namoro precisa seguir para não haver traição:

1. Saber interpretar os sentimentos um do outro

Saber interpretar de fato os sentimentos do parceiro (a) não é uma tarefa fácil, acredite se quiser!

O casal que consegue essa proeza, certamente, possui um relacionamento pleno, saudável e sem puladas de cerca, com um sabendo de fato o que o outro sente.

2. Valorizam o diálogo

O diálogo quando valorizado dentro de um namoro, consegue construir um dos maiores alicerces para um bom relacionamento.

O casal que consegue conversar e partilhar tudo que sente e problemas, mantém sempre a saúde do romance e o engatilha para um casamento.

3. Não escondem nada um do outro

O casal que fica de segredinhos e sem abertura, acaba caminhando para a toxicidade e traições. Já que, nesse momento, podem sugerir paranóias, como o ciúme desnecessário.

Na melhor das hipóteses, os amantes devem se abrir um com o outro e deixar claro todos os sentimentos e atitudes.

4. O relacionamento é um porto seguro

Quando o seu companheiro (a) é o seu maior refúgio e porto seguro, saiba que você tem um excelente relacionamento.

Em outras palavras, o seu namoro é o seu local de conforto, asilo e acolhimento. Valorize isso!

5. Trabalham em equipe

Engana-se quem acha que um envolvimento amoroso é formado a partir de atitudes individuais.

Um relacionamento só é saudável quando os dois trabalham em conjunto para fazer tudo acontecer e lutar pelo amor.

6. Os momentos bons ficam além das intimidades

Por último, muitos relacionamentos ruins só possuem bons momentos na hora dos beijos e abraços ou nas horas a sós.

Em paralelo a isso, os casais com inteligência emocional conseguem transmitir essas situações felizes para o dia a dia, alimentando mais ainda o amor.

