Anvisa proíbe pasta de dente da Colgate denunciada por mais de 1 mil pessoas de todo o país

Nova fórmula do creme dental Total 12 Clean Mint segue fora de circulação após aumento expressivo de reações adversas

Pedro Ribeiro - 23 de junho de 2025

Imagem mostra a reação dada em uma consumidora de Miracatu (SP) e o creme dental suspenso. (Foto: Montagem/Reprodução/G1)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a proibição da venda do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint, após registrar um aumento significativo no número de denúncias de efeitos adversos.

Mais de 1,2 mil notificações já foram contabilizadas por consumidores em todo o país.

As queixas começaram a surgir com mais força após o lançamento de uma nova fórmula do produto, em julho de 2024.

A principal alteração foi a substituição do fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho, além da presença de aromatizantes com óleos essenciais, corantes e outros aditivos com potencial alergênico.

Entre os sintomas relatados estão ardência, inchaço, aftas, irritações na boca, dores e, em casos mais graves, dificuldades para falar ou se alimentar.

A primeira suspensão da venda foi determinada em 27 de março, quando ainda havia apenas 13 registros oficiais.

A decisão chegou a ser revertida por um curto período após recurso da Colgate, mas a proibição voltou a valer no fim de abril e segue vigente até a conclusão das investigações.

Segundo a Anvisa, o objetivo é garantir a segurança dos consumidores enquanto são analisadas as possíveis causas das reações.

A agência estuda a influência de componentes específicos, como fragrâncias, corantes e o próprio fluoreto de estanho, na ocorrência dos problemas.

Em nota, a Colgate informou que está apurando cada caso individualmente e reforçou que colabora com a Anvisa durante todo o processo.

A empresa também orienta os consumidores a interromperem o uso do produto caso sintam desconforto e a buscarem atendimento médico se os sintomas persistirem.

