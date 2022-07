Chris Evans diz que quer achar amor para a vida toda e vira meme: ‘Imagina eu’

O ator Chris Evans, 41, está carente. Recentemente, falou que tem como foco em sua vida atual buscar um amor que dure para toda a vida.

“Eu amo o que faço. É ótimo. Eu coloco tudo de mim nisso. Mas em termos de realmente tentar encontrar alguém em quem você realmente possa se dedicar”, disse ele. “Talvez seja sobre tentar encontrar alguém com quem você queira passar a vida. Sim, então talvez seja isso.”

Evans já namorou Jessica Biel e Minka Kelly, e seu último romance público foi com Jenny Slate. Mas agora ele está solteiro. E isso gerou muitos comentários e memes nas redes sociais. Até a influenciadora Thaynara OG se prontificou a ser sua nova namorada. “Oi, Deus”, brincou.

“O Chris Evans querendo encontrar o amor da vida dele e eu sabendo que moro no interior e a gente nunca vai viver essa história que eu criei na minha cabeça”, postou outra. “Apenas esta pessoa pode ajudar o Chris Evans”, publicou uma outra seguidora com a imagem de Rodrigo Faro no quadro Vai Dar Namoro.