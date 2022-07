Mãe inova e decide cobrar aluguel da filha para a jovem continuar morando com ela

Uma mãe quis inovar na hora de dar o presente de 18 anos para a filha e solicitou que a jovem assinasse um contrato, certificando que contribuiria com as contas de casa, para que pudesse permanecer morando lá.

A família vive em Oklahoma (EUA) e, de acordo com o vídeo publicado no TikTok da garota, a mulher estaria cobrando um valor de US$ 100 (cerca de R$ 540) mensalmente, para que aprendesse a ‘pagar as próprias contas’.

“Fui mãe solteira aos 16 anos e meus pais não me prepararam para o sucesso. Tive que lutar por tudo que tenho”, exclamou a matriarca.

Caso a jovem não concordasse, a mulher orientou que seria necessário que procurasse outro local para morar. Nas intenções da mãe, também estava a ideia da filha aprender a ler todos os contratos inteiros para não ser enganada.

Como recompensa, a norte-americana informou à garota que, agora, ela não teria de pagar o carro, o seguro e nem o celular, para não ficar tão acumulada de dívidas.

O vídeo compartilhado nas redes sociais já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e, claro, inúmeros comentários dividindo opiniões. Enquanto uns aplaudem o posicionamento da adulta, outros questionam a ação.

