Prefeitura anuncia obras em Interlândia e novidade para moradores de Joanápolis

Em entrevista exclusiva concedida ao Portal 6 nesta quinta-feira (14), o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), anunciou mudanças importantes para os distritos de Interlândia e Joanápolis.

Em resposta a uma solicitação da Associação dos Moradores de Interlândia, o chefe do Executivo municipal informou que a prefeitura irá reformar a quadra esportiva, a escola e também terminar de asfaltar as ruas do distrito.

Além disso, em primeira mão, Roberto Naves afirmou que já na próxima semana, o campo de lazer que havia sido interditado em Joanápolis será devolvido para uso dos moradores.

“Uma das demandas de Joanápolis era o fato de que o campo, o espaço de lazer ali do distrito de Joanápolis tinha sido interditado pelo dono da área”, contou.

“Então, o Dr. Carlos Alberto [Fonseca, procurador-geral do Município] terminou o processo e nós vamos, semana que vem, fazer o depósito em juízo e desapropriar a área que era o campo, que era ali utilizado por todo morador ali de Joanápolis. Vamos devolver essa área para os moradores”, completou.