Vídeo feito na Chapada dos Veadeiros mostra momento particular de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Mais um registro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella tomou conta das redes sociais deste final de semana, após o novo casal ser flagrado em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros (GO).

Os artistas, que já tiveram um antigo romance no começo dos anos 2000, estavam lado a lado no Festival Aya Música Medicina, durante um retiro espiritual.

O evento, com a temática “Mãe Natureza”, visava enaltecer a recuperação do planeta e trouxe consigo o lema “sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união”.

A curiosidade dos fãs foi extremamente despertada, principalmente, pelo fato de Wanessa não ter aparecido em público com ninguém, desde o fim do casamento – que durou 15 anos – com o empresário Marcus Buaiz.

Neste último relacionamento, a cantora teve dois garotos e se divorciou no início de maio. Agora, unida ao ator vegano, confirmou ao jornalista Léo Dias, que os encontros com Dado começaram no feriado de Páscoa.

Assista