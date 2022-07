Corrente do bem se forma para incentivar doação de sangue a adolescente com leucemia em Anápolis

Com o estoque de plaquetas zerado em Anápolis, a família da adolescente Lisa Nóbrega Sakai, de 14 anos, começou uma campanha para quem puder doar.

Ela está em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico.

Ao Portal 6, a mãe da paciente, Lívia Dourado Nóbrega Sakai, contou que a filha sempre aparentou ser saudável. Por isso, um diagnóstico de leucemia aguda na última quinta-feira (14) surpreendeu a todos.

A adolescente precisou, já na sexta-feira (15), passar por um procedimento cirúrgico.

“Na quinta-feira ela amanheceu com umas manchinhas na perna e quando nós levamos ela para fazer o hemograma, no mesmo dia, a noite saiu o resultado que ela estava com uma leucemia aguda grave”, relatou.

Durante a cirurgia, Lisa acabou tendo um comprometimento e está agora em estado grave de saúde, internada na UTI, precisando com urgência de doadores de plaqueta do tipo B.

No entanto, o grande problema é que no período de férias, o número de doadores cai consideravelmente, o que acaba colocando em risco a saúde da adolescente e de todos os outros pacientes que também precisam de sangue e plaquetas.

“Anápolis hoje não tem sequer uma bolsa de plaqueta, e ela está tomando em média de seis o oito por dia e os bancos de sangue estão sem doadores de plaqueta do tipo B e de outras também. Assim como a Lisa, muitos pacientes que precisam de sangue não estão tendo, porque o banco de sangue falou que no mês de férias tem uma baixa procura de doação”, contou.

Diante disto, Lívia iniciou uma campanha com o intuito de conscientizar à população a respeito da doação e assim conseguir as plaquetas necessárias para o tratamento da filha e de quem mais precisar.

“As doações podem ser feitas no Instituto Onco-hematológico de Anápolis. Para doar, basta ir até a unidade e informar que deseja doar para Lisa”, informa a mãe na campanha.

Lívia ainda ressalta que pessoas que não tiverem o sangue do tipo B também podem realizar a doação. Para quem busca por mais informações, a mãe disponibilizou o número para contato (62) 99603-4669.

“Aqui em Anápolis, a gente está sem plaquetas para qualquer tipo e a gente precisa de doação de sangue. Então, eu acho que é o momento da gente conscientizar as pessoas já que assim como a minha filha, outras pessoas também estão precisando”, destacou para o Portal 6.